A Firenze domenica in musica per Tacchi

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Una domenica in musica in ricordo di Andrea Tacchi, storico primo violino dell'Ort scomparso due anni fa. Accadrà domani a Firenze con 'Caro Andrea...', concerti, musica e incontri con più di cento gli artisti coinvolti a titolo gratuito. L'ingresso è libero.

Il via alle 11 al Cenacolo di S.Croce, con Trio Vox, Quartetto Foné e il clarinetto di Marco Ortolani, Ottetto d'archi dell'Ort e musica in duo di Luca Provenzani e Fabiana Barbini, e Dimitri Mattu e Angela Oliviero. Alle 18 al Teatro Verdi musica da camera con la dedica a Piazzolla del Quintetto di ottoni e percussioni dell'Ort insieme a Chiara Morandi al violino, la musica Classicomica del Quartetto Euphoria e le voci del Coro Harmonia Cantata e il pianoforte di Daria Aleshina. A seguire, alle 20.30, il violino di Giuliano Carmignola e il violoncello di Mario Brunello per 2 concerti di Bach. In chisura il direttore principale dell'Ort Daniele Rustioni guida la mega orchestra degli Amici di Andrea nella Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak.