Scontro a Viareggio, morto scooterista

(ANSA) - PISA, 28 SET - Un giovane di 27 anni, Alessandro Cecchi, di Viareggio (Lucca), è morto oggi pomeriggio all'ospedale di Cisanello (Pisa) dopo un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nei pressi dell'ex Campo d'aviazione di Viareggio, tra via Nicola Pisano e via Volpi. Il giovane, che lavorava nel bar pasticceria dei genitori, era in sella al suo scooter e si è scontrato con un'auto Toyota Yaris condotta da una donna di 38 anni rimasta illesa. Ha urtato violentemente contro il parabrezza dell'auto finendo sull'asfalto e perdendo subito conoscenza. Nell'urto ha riportato una frattura agli arti inferiori ma, soprattutto, un'emorragia alla testa. Sono intervenute sul posto unità del 118 per stabilizzarlo, poi l'elisoccorso lo ha portato in codice rosso all'ospedale di Cisanello in condizioni gravissime. Oggi è morto verso le 16.30 per arresto cardiaco. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati da parte della polizia municipale di Viareggio.