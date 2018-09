Manara racconta Caravaggio

(ANSA) - AREZZO, 28 SET - Dal 13 ottobre all'8 gennaio 2019 Arezzo ospiterà un'esposizione che per la prima volta presenta la seconda parte della graphic novel di Milo Manara dedicata alla vita di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio (1571-1610). Gli spazi della Galleria Comunale d'Arte Contemporanea accoglieranno in anteprima le quasi 100 tavole in cui l'artista veronese racconta il grande maestro del Seicento e la sua esistenza avventurosa.

Il talento, la passione e gli eccessi di quel genio artistico diventano occasione per il ritorno di Manara al fumetto. Da questa esperienza nascono così due volumi prodotti per l'editore francese Glénat e pubblicati in Italia da Panini. Il primo, intitolato 'La tavolozza e la spada' è del 2015, mentre il secondo, 'La grazia', è in uscita per il 2019 ed è anticipato proprio dalla mostra di Arezzo, a cura di Claudio Strinati in collaborazione con Claudio Curcio. Per la mostra gli Uffizi hanno concesso in prestito la 'Disputa di Gesù tra i dottori del tempio' di Bartolomeo Manfredi.