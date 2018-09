Restauro per l'uomo vitruviano di Cevoli

(ANSA) - VINCI (FIRENZE), 27 SET - L'opera scultorea 'Squilibrio' dell'artista Mario Cevoli, dal 1987 simbolo del centro storico di Vinci (Firenze) e raffigurante l'uomo vitruviano di Leonardo, sarà sottoposta a un restauro in vista delle celebrazioni, in programma il prossimo anno, dei 500 anni dalla morte del Genio. Ad annunciarlo è stato il sindaco vinciano Giuseppe Torchia tramite un post su facebook. "Dopo oltre 30 anni dall'installazione - spiega il primo cittadino - si è verificato un fisiologico deterioramento, provocato dagli agenti atmosferici nonché dal comportamento scorretto di visitatori che hanno lasciato il segno del loro passaggio con incisioni e scritte sulla struttura in legno". L'intervento di recupero dell'opera, collocata ai piedi della Rocca dei Conti Guidi che ospita il Museo Leonardiano, sarà finanziato per 35 mila euro da un'azienda privata la quale ha offerto al Comune una sponsorizzazione tecnica. L'intervento di recupero della scultura lignea sarà attuato nelle prossime settimane.