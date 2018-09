Brunelleschi in scena a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 27 SET - Con la prima dello spettacolo 'Filippo Brunelleschi. Uomo nel futuro' della compagnia Teatro Studio Krypton si conclude la 5/a edizione della rassegna fiorentina 'Nel Chiostro delle Geometrie'. L'appuntamento è per stasera e domani alle 21, alla chiesa di Santa Verdiana. La drammaturgia originale è stata commissionata a Giancarlo Di Giovine, protagonista è l'attore Roberto Visconti, la direzione di Giancarlo Cauteruccio.

Al centro della scena, la vita e l'opera dell'immenso architetto rinascimentale, che seppe coniugare talento e fine sapienza scientifica, un visionario illuminato dalla matematica e dalla geometria, che influenzò inevitabilmente anche la pittura. Per lo spettacolo Cauteruccio, che su Brunelleschi aveva già firmato un'opera di teatro-architettura andata in scena l'anno scorso in piazza Santissima Annunziata a Firenze, ha realizzato un impianto scenico che coinvolgerà tutta la chiesa e nel quale parte attiva l'avranno gli studenti del laboratorio di architettura Tearc.