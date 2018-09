A fuoco deposito rifiuti nel Pisano

(ANSA) - PISA, 27 SET - Un deposito di rifiuti speciali di un azienda di Santa Croce sull'Arno (Pisa) è andato a fuoco la scorsa notte ma l' intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare in fretta l'incendio impedendo che le fiamme si propagassero al resto dello stabilimento. L'allarme è scattato intorno alle 23.30 e alle due i pompieri avevano completamente estinto il rogo. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Arpat e Asl per valutare eventuali conseguenze ambientali e per la salute dovute all'incendio.