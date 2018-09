Sant'Anna e Normale top ranking The

(ANSA) - PISA, 26 SET - La Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola Normale Superiore di Pisa si confermano il primo e il secondo ateneo italiano nel Times higher education (The) World University rankings 2019. Le Scuole universitarie superiori di Pisa e l'Università di Bologna, terza in Italia, sono le uniche italiane tra le prime 200 università al mondo. Il rettore del Sant'Anna Pierdomenico Perata, e il direttore della Normale Superiore Vincenzo Barone sottolineano, in una nota, che il piazzamento ai vertici "del ranking The conferma la capacità delle nostre Scuole di rappresentare al meglio l'Italia nelle classifiche internazionali delle università. La Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola Normale Superiore hanno da quest'anno intrapreso un percorso che le ha portate a convergere in una federazione, di cui fa parte anche lo Iuss di Pavia, che consentirà al sistema delle tre Scuole di essere ancora più competitivo a livello internazionale".