Empoli: Andreazzoli, tre punti col Milan

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 26 SET - Arriva il Milan per l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, reduce da due sconfitte consecutive.

Azzurri che arrivano da ottime prestazioni a livello di gioco, non gratificate da punti e la classifica è peggiorata notevolmente. "Il nostro dna è quello di fare risultato giocando bene, ma sappiamo che dobbiamo giocare per il risultato - spiega il tecnico - questa volta per i tre punti però, non guarderei in faccia a nessuno. Adesso ci serve questo, anche se subito dopo aver detto questo mi smentirei, perché noi dobbiamo costruire i nostri punti sul gioco". Empoli con tre infortunati (l'ex Antonelli, Acquah e Pasqual) e la squalifica di Zajc. "L'ideale sarebbe quello di avere sempre tutti a disposizione - afferma Andreazzoli -. Ma questo aspetto però non è preponderante, ce ne sono tanti altri più decisivi, come partecipazione e reazione alle situazioni da parte di chi giocherà".