Cognigni, male direzione Mazzoleni

(ANSA) - FIRENZE, 26 SET - ''Al di là del rigore assegnato contro, personalmente credo che tutta la direzione arbitrale sia stata penalizzante. Nel contesto insomma Mazzoleni è stato insufficiente''. Così a Sky il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni dopo la sconfitta per 2-1 ieri a San Siro con l'Inter. Già al termine della partita si era scatenata la protesta del tecnico Stefano Pioli e del club manager Giancarlo Antognoni oltreché del capitano della squadra German Pezzella. Dito puntato contro il penalty assegnato via Var per un 'sfioramento della palla col polpastrello' da parte di Vitor Hugo, contro quello non dato per un atterramento di Chiesa nella ripresa in area nerazzurra e contro la mancata espulsione per doppia ammonizione di Asamoah. ''Mazzoleni è stato il miglior giocatore in campo dell'Inter - ha ironizzato sempre Cognigni a fine gara - Se non ci fosse stato sarebbe finita diversamente".