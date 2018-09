Italia 'esplorata' dagli artisti, nuova collana guide

(ANSA) - FIRENZE, 25 SET - Una nuova collana sull'Italia per rivelare una geografia sconosciuta o dimenticata e costruire un percorso di esplorazione alternativo agli itinerari turisti tradizionali, attraverso la ricerca e lo sguardo dell'artista.

E' 'XXI. Guide d'artista', edita dal Centro Di di Firenze, ideata da Ginevra Marchi e Giacomo Zaganelli il quale ne è anche il curatore insieme ad Alberto Salvadori.

Venti i volumi, uno per ogni regione, realizzati ciascuno da un artista, a cui si aggiunge il multiplo Italia (da qui il titolo della collana), che usciranno a cadenza semestrale, in italiano e in inglese. Il primo, che viene presentato il 25 settembre alla GalLibreria Centro Di a Firenze, è dedicato alla Toscana ed è di Zaganelli. Prende le mosse, e il titolo, dal suo progetto 'La Mappa dell'Abbandono': Zaganelli ha realizzato una vasta mappatura digitale sui luoghi 'dimenticati', in disuso, di archeologia industriale o antichi della Toscana.