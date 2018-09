Fermato violenza,si indaga altri episodi

(ANSA) - FIRENZE, 25 SET - Potrebbe essere l'autore di altre violenze sessuali il 25enne fermato dalla polizia con l'accusa di aver picchiato e violentato una studentessa 21enne, nella zona del Varlungo alla periferia Sud di Firenze. Secondo quanto appreso, sarebbe questa l'ipotesi investigativa emersa dai primi riscontri effettuati dagli agenti della squadra mobile. Al vaglio dei poliziotti ci sarebbero altre aggressioni avvenute in città nell'ultimo anno. Tra queste, anche quella ai danni di una 36enne giapponese, avvenuta nel giugno scorso sempre nella zona del Varlungo. Al momento il 25enne, senza fissa dimora, di origine romena, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e contro il patrimonio, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per i reati di violenza sessuale, lesioni personali e tentata rapina, con l'accusa di essere l'autore dell'aggressione di cui è stata vittima la notte tra domenica e lunedì scorso la studentessa 21enne di origini asiatiche.