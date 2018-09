In casa con 2 kg di droga, arrestato

(ANSA) - LIVORNO, 24 SET - Un arresto e una denuncia per due ventenni livornesi che sono stati trovati in possesso di due kg di droga dalla guardia di finanza. I due, fermati per un controllo in zona piazza San Marco a Livorno, alla vista dei militari e dei cani antidroga, si sono mostrati agitati, così i militari hanno deciso di approfondire e dalla successiva perquisizione domiciliare hanno rinvenuto e sequestrato un chilo di hashish, un chilo di marijuana, cinque grammi di cocaina e tremila euro in contanti, presumibilmente profitto di precedenti attività di spaccio e anche essi oggetto di sequestro. Informata la procura, per uno dei fermati sono scattati gli arresti domiciliari mentre l'altro uomo è stato denunciato a piede libero.