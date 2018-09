Centrale di spaccio in casa in Lucchesia

(ANSA) - CAPANNORI (LUCCA), 24 SET - Avevano allestito una vera e propria centrale dello spaccio nella casa dove abitavano, un immobile situato in una vasta area forestale nel comune di Capannori (Lucca), per questo quattro uomini, tutti originari del Marocco, sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri nel corso di un'operazione antidroga. Denunciata invece in stato di libertà una donna, sempre di origine marocchina, moglie di uno degli arrestati. Da tempo i militari tenevano sotto osservazione la casa, la cui ubicazione permetteva di verificare da lontano le persone in avvicinamento. Nelle prime ore di sabato, approfittando dell'assenza di 'vedette', i carabinieri hanno fatto irruzione, sorprendendo gli occupanti nel sonno.

Alcuni hanno cercato di fuggire dalle finestre, ma sono stati bloccati dai militari. Nella perquisizione, condotta anche con l'ausilio di un'unità cinofila, sono state recuperate numerose dosi di cocaina e hashish, per un totale di circa 200 grammi, e oltre 2300 euro, provento dell'attività.