Carfagna, bene espulsione stupratori

(ANSA) - ROMA, 24 SET - "E' bene che, come chiediamo da tempo, il decreto sicurezza preveda la sospensione delle domande di asilo ai condannati per reati contro la libertà sessuale che ne determinano la pericolosità sociale. Ma non basta: la sicurezza delle donne va finalmente messa nell'agenda del governo. Non è tollerabile che una ragazza non possa camminare per strada di notte senza rischiare di essere violentata, come è accaduto stanotte a Firenze alla studentessa picchiata e stuprata". Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia, in una nota. "Ci domandiamo allora se dopo tre mesi di governo, durante i quali abbiamo avuto donne uccise o stuprate quasi ogni giorno, il sottosegretario Vincenzo Spadafora cui fanno capo le deleghe per le Pari Opportunità, abbia o no qualcosa da dire e magari proposte da avanzare", conclude.