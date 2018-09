Autocisterna in bilico su ponte a Pisa

(ANSA) - PISA, 24 SET - Per cause ancora da accertare, un'autocisterna che trasporta carburante destinato agli aerei è uscita parzialmente fuoristrada a Pisa sul cavalcavia che conduce al cargo village dell'aeroporto, rimanendo in bilico sul ponte con la motrice, dopo aver parzialmente sfondato il guard rail. Il conducente è illeso.

Sul posto i vigili del fuoco che dalle 8:30 di stamani stanno intervenendo per le operazioni di travaso del carburante e il successivo recupero della cisterna. La viabilità è interrotta e regolata dai vigili urbani. Sono in corso di accertamento le cause che hanno determinato l'incidente.