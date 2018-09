Ragazza in overdose, prognosi riservata

(ANSA) - FIRENZE, 23 SET - Una studentessa di 21 anni è stata soccorsa in overdose nel pomeriggio a Firenze, in piazzale Fallaci, ai giardini della Fortezza da Basso. Ora è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del pronto soccorso di Careggi. La prognosi è riservata.

Sul posto, mentre si stava sentendo male, sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia. Da prime informazioni sembra che con lei ci fosse un amico. Accertamenti della polizia sono in corso sulla filiera dello spaccio da cui è provenuta la dose comprata dalla 21enne.