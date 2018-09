Ubriaca in Arno a Firenze, salvata

(ANSA) - FIRENZE, 22 SET - Una 20enne degli Stati Uniti Usa è stata recuperata in Arno a Firenze la notte scorsa da polizia e vigili del fuoco. La giovane è stata portata in ospedale per accertamenti e non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe buttata nel fiume da Ponte Vecchio. Era ubriaca al momento del gesto e non avrebbe saputo fornire ulteriori spiegazioni ai soccorritori. Indagini in corso.

La prima ad arrivare sul posto è stata una pattuglia della polizia. Gli agenti hanno individuato la ragazza che annaspava nel fiume. Con l'aiuto di una torcia le hanno indicato un pilone del ponte. Lei è riuscita a raggiungerlo, rimanendovi aggrappata fino all'intervento dei vigili del fuoco, che l'hanno tratta in salvo e consegnata al personale sanitario.