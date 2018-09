Concerto alba di Terry Riley a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 22 SET - Un concerto all'alba, in piazza Santa Croce a Firenze, del compositore e musicista Terry Riley, tra i padri del minimalismo, ha concluso la due notti di appuntamenti di 'Genius Loci' con performance artistiche ispirate dallo "spirito del luogo". Riley, che si è esibito in un excursus dei suoi capolavori, ha 'avvolto' il pubblico con un tappeto sonoro creato dal suo pianoforte, introducendo gli spettatori nel suo universo sonoro morbido, arricchito da un mantra vocale su cui la chitarra del figlio Gyan che si è inserita con improvvisazioni jazz. Un concerto iniziato con il chiarore appena abbozzato dell'aurora, spiega una nota, ed entrato nel vivo quando l'alba con la sua luce in crescendo ha rischiarato le strutture del Chiostro del Brunelleschi. La rassegna, organizzata dall'associazione Controradio club, Controradio e Opera di Santa Croce, ha richiamato numerosi spettatori che hanno affollato fin dal tramonto gli spazi del complesso monumentale di Santa Croce, assistendo a più di 20 eventi.