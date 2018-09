Zeffirelli visita sua Fondazione Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 21 SET - "Era un desiderio che avevo da tempo. Mi sentivo bene e così ho deciso di tornare a Firenze e di visitare la mia Fondazione". Queste le parole pronunciate dal maestro Franco Zeffirelli in visita alla Fondazione che porta il suo nome, nel complesso monumentale di Piazza San Firenze. La visita, effettuata quasi a sorpresa, è stata fortemente voluta dal maestro che ha voluto sfruttare sia il fatto di sentirsi bene, sia il bel tempo di queste giornate, per far visita alla propria 'creatura', il Centro Internazionale per le Arti dello Spettacolo, aperto a luglio 2017. Ad accoglierlo tutto lo staff della Fondazione, il figlio Pippo (vicepresidente) che ha accompagnato Zeffirelli prima nella Sala della Musica, poi nel cortile del complesso monumentale, nella tea-room e infine nelle varie sale del Museo che ripercorre la quasi settantennale carriera dell'artista fiorentino. Nell'occasione, al regista è stato anche conferito il premio 'Lorenzo il Magnifico' alla carriera.