Robotica: Mosca, al lavoro per fiera biennale a Pisa

"Ho già avviato con il Comune un'interlocuzione concreta per costruire una fiera della robotica a Pisa. Un appuntamento biennale che metta insieme i robot di uso domestico a quelli industriali per rivolgersi a utenti e consumatori e offrire le principali innovazioni tecnologiche in questo campo". Lo ha detto Franco Mosca, direttore scientifico del Festival internazionale della robotica, in occasione della presentazione della manifestazione che si svolgerà a Pisa dal 27 settembre al 3 ottobre.



"Il nostro festival non è una fiera - ha spiegato - ma un appuntamento caratterizzato da un altissimo valore scientifico. Ma i tempi sono maturi realizzare una fiera. E anzi il nostro festival può essere un volano per radicare a Pisa un appuntamento di questo tipo, con cadenza biennale da realizzare in un luogo già individuato nell'area artigianale di Ospedaletto". Il riferimento è all'ex mercato ortofrutticolo che, ha sottolineato il sindaco di Pisa Michele Conti, "così non può più stare, l'idea della fiera è un'opportunità che vorremmo percorrere e sono grato al professor Mosca che ce l'ha prospettata".

L'obiettivo, ha aggiunto Mosca, è quello di concretizzare la proposta "entro i prossimi due anni" per partire con la prima edizione della fiera entro il 2021.