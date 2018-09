Innovazione, microcredito a tasso zero

Microcredito a tasso zero per investimenti in nuove tecnologie, rivolto a micro e piccole imprese e a liberi professionisti della Toscana. E' il bando, approvato dalla Regione e cofinanziato dal Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020, aperto dal 20 settembre 2018 fino ad esaurimento risorse, circa 0,7 mln di euro.

L'obiettivo è sostenere e incrementare gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili di accompagnamento nei processi di riorganizzazione e ristrutturazione in linea con la Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente in Toscana (Ris 3) che ha tre priorità tecnologiche: Ict Information communication technologies e fotonica, fabbrica intelligente, chimica e nanotecnologia.

Può essere presentata una sola domanda di aiuto - da inviare online sul sito www.toscanamuove.it - e il valore totale del progetto di investimento ammesso non può essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 40.000.