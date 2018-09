Fiorentina:Pioli protesta per calendario

(ANSA) - FIRENZE, 21 SET - "Voglio una Fiorentina pronta contro un avversario difficile, torniamo a giocare davanti ai nostri tifosi e dunque vogliamo ricominciare a vincere". Così Stefano Pioli alla vigilia della gara, domani alle 18 al Franchi, contro la Spal rivelazione di questo inizio di campionato. "Visto che veniamo dal recupero di mercoledì con la Samp era giusto che domani giocassimo perlomeno di sera, come peraltro prevedeva inizialmente il calendario - ha ribadito il tecnico viola - Con la società ci confrontiamo tutti i giorni e in questo caso non c'entra nulla. Piuttosto il calcio è spettacolo e come tale andrebbe tutelato e dovrebbero metterci nelle condizioni di farlo. Comunque i ragazzi stanno bene, avrò un solo vero allenamento per fare le mie scelte e per questo deciderò all'ultimo se confermare la stessa formazione dell'altro ieri o fare qualche cambio. La certezza è che tornerà in porta Lafont''.