18 mln per investimenti nuove tecnologie

Un fondo per prestiti a tasso zero di circa 18 mln per investire in nuove tecnologie. Queste le risorse a disposizione del nuovo bando, nell'ambito del Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020, per micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti con sede in Toscana. Il valore totale del progetto di investimento ammesso non può essere inferiore a 40.000 euro e superiore a 200.000 euro.

L'aiuto è rivolto a programmi innovativi di investimento per ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione con prodotti nuovi aggiuntivi e per la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. L'agevolazione viene concessa nella forma del prestito a tasso zero, non supportato da garanzie personali e patrimoniali.

Al via dal 20 settembre 2018 il bando è aperto fino ad esaurimento delle risorse. Le domande possono essere presentate solo online sul sito internet www.toscanamuove.it.