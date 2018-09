Cercatore funghi cade in dirupo e muore

(ANSA) - COMANO (MASSA CARRARA), 20 SET - Un cercatore di funghi è morto precipitando in un dirupo nei pressi del Passo del Lagastrello, nel comune di Comano (Massa Carrara), al confine con il territorio emiliano. In corso le operazioni di recupero della salma che si trova in una zona particolarmente impervia. Sul posto, stamani, sono intervenuti un elicottero del 118, gli uomini del soccorso alpino, i carabinieri della stazione di Comano e la pubblica assistenza. Sono state alcune persone che transitavano nella zona a dare l'allarme, con non poche difficoltà a causa della scarsa copertura dei telefoni cellulari.