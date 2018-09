Via Cina a Prato, concorso fotografico

(ANSA) - PRATO, 19 SET - Narrare per immagini la comunità cinese di Prato, dove il numero degli immigrati orientali è cresciuto in maniera esponenziale dai primi anni Novanta fino a tre anni fa, stabilizzandosi intorno alle ventimila unità, senza contare i non regolari, su una città di poco meno di duecentomila abitanti. E' la campagna fotografica 'La via della Cina', bando di concorso che mette a disposizione 4 residenze per fotografi under 35 operanti in Toscana: termine per presentare le domande il 30 settembre.