Direttore Uffizi tra 10 migliori mondo

(ANSA) - FIRENZE, 19 SET - Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, è stato indicato fra i dieci migliori direttori di musei nel mondo, unico responsabile di una galleria italiana, nella classifica speciale stilata Blouin artinfo, testata internazionale specializzata nel settore dell'arte. "Nei tre anni trascorsi dalla sua nomina - si legge nella motivazione - ha migliorato enormemente le strutture per i visitatori, inaugurato nuove e splendide sale e aumentato gli ingressi". Nella classifica ci sono la Gran Bretagna, con Maria Balshaw delle Tate Galleries, Hartwig Fischer del British Museum e Charles Saumarez Smith del Royal Academy of Arts; la Francia con Laurence Des Cars del Musée d'Orsay, e Jean-Luc Martinez del Musée du Louvre. Poi Taiwan, con il direttore del National Palace Museum Chen Chi Nan, e gli Usa, con il responsabile del Los Angeles County Museum of Art Michael Govan, Glenn D. Lowry, del Museum of Modern Art di New York, Anne Pasternak del Brooklyn Museum di New York.