Aggredita con coltello da ex, ferita

(ANSA) - FIRENZE, 19 SET - Una donna di 35 anni è stata aggredita e ferita al volto con un coltello dall'ex marito, in un comune della provincia di Firenze.

La 35enne, italiana di origini kosovare, ha riportato una ferita all'altezza dell'occhio sinistro ed è stata trasportata all'ospedale fiorentino di Careggi per le cure del caso. Secondo quanto spiegato dai carabinieri le sue condizioni non sarebbero gravi. L'ex marito, 44enne del Kosovo, è fuggito dopo l'aggressione, venendo successivamente fermato dai carabinieri.