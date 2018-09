Stefani,autonomia Regioni è a saldo zero

(ANSA) - ROMA, 18 SET - La legge che attribuirà le competenze alle Regioni non prevede "alcun aggravio sulla finanza pubblica: tutto sarà declinato in base al costo storico dello Stato regionalizzato per le materie trasferite". Lo ha ribadito la ministra per gli Affari regionali Erika Stefani durante un'audizione presso le Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato. Le richieste giunte finora al suo dicastero sono 8, vale a dire Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche e Umbria (in forma congiunta) e Piemonte. L'iter procedurale per partecipare al meccanismo di autonomia differenziata, ha sottolineato la ministra, "è lo stesso per tutte le Regioni richiedenti e questo deve indurre un'omogeneità metodologica". Da ultimo ha spiegato che "il regionalismo differenziato non è una questione nordista o legata comunque squisitamente ad un'area geografica, ma un modo diverso e nuovo di interpretare il rapporto tra Stato, Regioni e Cittadini".