"Materadio" ricorderà Antonio Infantino

(ANSA) - MATERA, 18 SET - "The Faboulus Trickster - In viaggio con Antonio Infantino", è il titolo del documentario - dedicato al musicista e poeta Antonio Infantino (1944-2018) - che sarà presentato per la prima volta domenica prossima, 23 settembre, a Matera, nell'ambito dell'ottava edizione di "Materadio", la festa di Rai Radio3 coprodotta con la Fondazione Matera-Basilicata 2019. Il film sarà presentato dal regista, Luigi Cinque, dal direttore della Lucana film commission, Paride Leporace, e da Valerio Corzani di Radio3.