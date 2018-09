Gaiole in Chianti adotta 'sua' via Roma

ANSA) - GAIOLE IN CHIANTI (SIENA), 18 SET - Gaiole in Chianti (Siena) in campo contro il degrado della via che porta il suo nome a Roma. Il sindaco del comune del Senese, Michele Pescini, ha scritto una lettera aperta alla sua collega Virginia Raggi, offrendo aiuto per risanare nella Capitale via Gaiole in Chianti attraverso una sorta di adozione a distanza, anche per tutelare buon nome e fama della cittadina del Chianti.

"Nell'impressionante stradario di Roma - scrive Pescini - esiste una via Gaiole in Chianti, intestata al nostro comune. Nel tempo la piccola realtà di cui sono sindaco è diventata un punto di riferimento mondiale per la qualità del vivere e la bellezza del territorio". Per Pescini, "via Gaiole in Chianti è probabilmente una delle strade più brutte di Roma, una traversa corta e senza sfondo della via Salaria, un luogo pieno di sporcizie varie.

Siamo disponibili a un incontro per ragionare insieme su progetto di risanamento condiviso a cui la nostra piccola, ma oggi molto nota, comunità potrebbe partecipare".