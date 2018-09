Mattarella, assurda morte per gioco web

(ANSA) - PORTOFERRAIO (ISOLA D'ELBA - LIVORNO), 17 SET - "Gli strumenti digitali possono amplificare violenze e soprusi, anche in modo drammatico. Ma possono anche aiutarci a combatterli. Le connessioni digitali sono grandi finestre aperte sul mondo. Ma esiste anche un lato oscuro della rete". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella citando il caso dell'adolescente trovato morto in casa a Milano forse dopo un gioco fatale on line. "Non è accettabile che un ragazzo di quattordici anni muoia in conseguenza di un'emulazione in un gioco perverso in chat - ha aggiunto il capo dello Stato esprimendo le sue condoglianze ai familiari: "Sono vicino al profondo dolore della famiglia del giovane Igor Maj per questa morte assurda e crudele".