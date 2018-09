Maddona Misericordia a Ermitage,polemica

(ANSA) - SANSEPOLCRO (AREZZO), 17 SET - E' polemica a Sansepolcro (Arezzo) per la decisione del Comune di concedere in prestito la Madonna della Misericordia, capolavoro di Piero della Francesca custodito presso il Museo civico locale, all'Ermitage di San Pietroburgo, in Russia, da dicembre 2018 a marzo 2019. A sollevare la polemica è il Pd di San Sepolcro che, in una nota, parla di "baratto". "Il Comune ha deciso di prestare l'intero Polittico della Misericordia dietro lauti finanziamenti per il Museo - si legge nella nota dei Dem -, 250 mila euro per la climatizzazione delle sale e l'allargamento del Museo su Palazzo Pretorio, e prestiti in 'odore' di Leonardo in Russia". Il Pd locale auspica che "si prendano tutte le precauzioni necessarie anche per lo smontaggio e rimontaggio in Russia" dell'opera che è stata recentemente restaurata, e "che si acquisiscano, oltre al parere della Sovrintendenza, che l'amministrazione dice di avere, anche il parere dell'Opificio delle pietre dure che si è occupato del restauro".