Attacco lupi nel Senese,70 ovini colpiti

(ANSA) - SIENA, 17 SET - 'Attacco' di un branco di lupi in un'azienda agricola del Senese: 70 gli ovini colpiti, tra quelli uccisi dagli animali e quelli feriti gravemente per i quali i veterinari hanno disposto l'abbattimento. E' accaduto la notte scorsa a Radi, frazione del comune di Monteroni d'Arbia, al , Podere Sant'Anna, impresa con circa 500 pecore e un caseificio con filiera biologica, secondo quanto reso noto dal Coldiretti Siena. L'associazione ha annunciato che "qualsiasi spesa legale dovrà essere affrontata" dai proprietari, sarà sostenuta da Coldiretti: "Siamo furiosi con una politica" che "preferisce tutelare i predatori e non le prede".