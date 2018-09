Spara con fucile nella notte, denunciato

(ANSA) - FIRENZE, 16 SET - Gli spari nella notte hanno svegliato i vicini e fatto temere il peggio. Invece, con l'arrivo delle volanti, la paura è passata anche se un fiorentino, 41 anni, che in casa aveva un vero e proprio arsenale, è stato denunciato prima di essere consegnato nelle mani dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale di Santa Maria Nuova dove ora si trova ricoverato nel reparto di psichiatria. E' successo intorno alle 4.30, nella zona di viale don Minzoni a Firenze. All'uomo sono state sequestrate le armi, fucili e carabine regolarmente detenute, e alcune armi bianche trovate durante la perquisizione nell'abitazione. L'allarme al 113 lo hanno dato i vicini. L'uomo aveva esploso due colpi di fucile nella casa, dove vive da solo. All'arrivo degli agenti non ha opposto resistenza. Sul posto è arrivata la madre che ha confermato che l'uomo è sotto cura da circa 4 anni.

All'ospedale è stato sottoposto a ulteriori analisi anche per verificare se fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.