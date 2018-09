Codice giallo per temporali nel Fiorenti

(ANSA) - FIRENZE, 16 SET - Codice giallo per temporali, anche di forte intensità, e per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle), dalle ore 10.00 alla mezzanotte di domani, lunedì 17 settembre. Secondo una nota del Comune di Firenze, che rilancia una segnalazione del Centro funzionale regionale, la criticità potrebbe riguardare sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da grandinate e vento forte.