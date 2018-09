Chiesa Livorno chiusa, messa sul sacrato

(ANSA) - LIVORNO, 16 SET - "Oggi celebrerò la messa all'aperto sul sagrato, senza polemiche perché è domenica e senza la messa il Cristiano è morto". Come aveva annunciato ieri, alle 11 don Michele Esposto, parroco di Santa Caterina, chiesa settecentesca simbolo del quartiere della Venezia a Livorno (chiusa due giorni fa con ordinanza del sindaco Filippo Nogarin per motivi di sicurezza, dopo che un sopralluogo dei vigili del fuoco aveva rilevato uno spolverio di intonaco dalla cupola), ha mantenuto la promessa celebrando la funzione all'aperto, davanti al portone chiuso della chiesa. Con l'aiuto dei fedeli, dopo una breve processione con la statua della Madonna appena restaurata per le vie del quartiere, panche e sedie sono state trasferite sul selciato del sagrato, e si è potuta celebrare così la messa, in attesa che la situazione si sblocchi in vista del contro sopralluogo dei tecnici della diocesi previsto in settimana.