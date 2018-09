Palazzo Medici Riccardi gratis il 15/9

(ANSA) - FIRENZE, 14 SET - Ingresso gratuito, il 15 settembre, per i residenti nella Città metropolitana di Firenze, a Palazzo Medici Riccardi che tra i suoi capolavori custodisce la Cappella dei Magi di Benozzo Gozzoli (1459), la Madonna col Bambino di Filippo Lippi (1466), l'Apoteosi dei Medici di Luca Giordano (1685). L'iniziativa è promossa in occasione dell'inaugurazione dei nuovi spazi che ospitano biglietteria, bookshop e altri servizi per i visitatori. Saranno offerte anche visite guidate (alle 10.30, 12, 15 e 16.30, prenotazione obbligatoria 055-2768224 info@muse.comune.fi.it).