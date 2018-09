Chiesa pericolante, la messa celebrata nella Casa del popolo

Chiesa pericolante? La messa si celebra nella Casa del popolo. E' accaduto la scorsa domenica a San Donato in Greti, una frazione del Comune di Vinci (Firenze). La notizia è stata riportata da alcuni quotidiani.



A partecipare alla funzione religiosa domenicale sono state una cinquantina di persone, tra loro anche il 'compagno' Pietro Bonci, ex assessore ai Lavori pubblici del Comune leonardiano e responsabile del circolo Arci che ha la gestione della Casa del popolo di San Donato.

In Toscana è stata chiusa al pubblico, per la caduta di parti di intonaco dovuta a vecchie infiltrazioni, anche la chiesa a pianta ottagonale di Santa Caterina in piazza dei Domenicani nel quartiere della Venezia a Livorno. "Per garantirla nella chiesa di Santa Caterina servono interventi di messa in sicurezza urgenti - ha commentato il sindaco Filippo Nogarin - e fino a quando non saranno realizzati dovrà restare chiusa". "Le criticità dell'edificio erano già state oggetto di rilievi in agosto - spiega ancora il sindaco - durante il sopralluogo dei vigili del fuoco e della Soprintendenza. A ieri la situazione non era stata risolta e sono intervenuto come impongono legge e coscienza". "Si tratta di vecchie infiltrazioni, ma non è in pericolo la struttura", spiegano dalla diocesi di Livorno che nei prossimi giorni effettuerà un sopralluogo con propri tecnici.