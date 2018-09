Carcassa pesce siluro da 1,8 m in Arno

(ANSA) - PISA, 13 SET - La carcassa di un grosso pesce siluro è stata recuperata questa mattina in Arno, a Pisa, dai vigili del fuoco. L'esemplare, lungo circa 1,80 metri e di un peso di quasi 80 chili, è stato rinvenuto nei pressi del ponte di Mezzo, in pieno centro storico.

La carcassa è stata trasportata dai vigili del fuoco, col supporto del personale nautico, alla base lungo il fiume sul lungarno Giadalongo per essere successivamente recuperata da una ditta specializzata e procedere allo smaltimento.