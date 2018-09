Ok contrade a Palio per Grande Guerra

(ANSA) - SIENA, 12 SET - Dieci favorevoli e sette contrarie: manca ancora l'ufficialità del Magistrato delle contrade ma le assemblee di contrada del Palio di Siena hanno espresso così il loro indirizzo alla Giunta comunale in merito alla disputa della carriera straordinaria dedicata al centenario della fine della prima Guerra mondiale, proposto nelle scorse settimane da Assoarma. "Stiamo attendendo l'ufficialità - ha detto il sindaco Luigi De Mossi - ma nel frattempo, abbiamo convocato una Giunta urgente alla quale parteciperà anche il presidente del Consiglio comunale per gli adempimenti necessari previsti dal regolamento del Palio". Non appena arriverà l'ufficialità sarà convocato il Consiglio comunale che, comunque, avrà l'ultima parola sull'effettuazione del Palio. Nel frattempo l'Amministrazione comunale si è comunque attivata per effettuare tutte le verifiche necessarie in base alle quali verranno poi indicate le eventuali date per la disputa del Palio straordinario.