Champions donne: Fiorentina-Hjorring 2-0

(ANSA) - FIRENZE, 12 SET - Debutto stagionale vittorioso per la Fiorentina Women's: contro le danesi del Fortuna Hjorring, nella gara d'andata dei sedicesimi di Champions League, la squadra viola ha vinto per 2-0 con una doppietta di Ilaria Mauro. L'attaccante della Fiorentina ha sbloccato la partita al 9' del primo tempo con un gran tiro da fuori area su suggerimento della Clelland e nella ripresa (16') ha raddoppiato su una respinta di un'avversaria. La formazione danese specie nella prima parte di gara ha provato a reagire ma le viola hanno saputo reggere l'urto, trascinate da quasi duemila spettatori.

Anche un anno fa, sempre in Champions, la Fiorentina Women's all'esordio nella competizione riuscì a eliminare il Fortuna grazie al successo interno per 2-1 (pure allora uno dei due gol lo segnò la Mauro) al pareggio per 0-0 ottenuto in trasferta. La gara di ritorno stavolta è in programma il prossimo 26 settembre: la vittoria di questa sera lascia alla squadra viola buone percentuali riguardo il passaggio agli ottavi.