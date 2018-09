Toscana, obbligo vaccini nidi e materne

(ANSA) - FIRENZE, 11 SET - La Toscana conferma l'obbligo vaccinale: per l'iscrizione a nidi e a scuole materne in Toscana bisognerà essere in regola con dieci vaccinazioni, già da questo anno scolastico che sta per iniziare. Lo prevede la legge sull'obbligo vaccinale approvata dal Consiglio regionale con i voti favorevoli di Pd, Mdp, Fdi e Fi, e quelli contrari di Lega Nord, M5s e Sì Toscana a sinistra.

Come ha spiegato il presidente della commissione sanità del Consiglio toscano Stefano Scaramelli (Pd), illustrando la proposta, il testo "sta diventando punto di riferimento a livello nazionale. Almeno due Regioni hanno già fatto proprio il nostro testo". La legge prevede che "ai fini dell'iscrizione, ammissione e permanenza ai nidi d'infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia, alle scuole dell'infanzia e alle strutture per minori, la vaccinazione è omessa o differita in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore, in relazione a specifiche condizioni cliniche".