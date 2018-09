Conte, mai pensato ricavare vantaggi

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Fatevene una ragione, il governo durerà cinque anni", lo ha detto il premier Giuseppe Conte in diretta su Fb, sottolineando di non aver mai pensato di trovare un incarico alternativo con il concorso a cattedra alla Sapienza. "Non ho mai pensato di ricavare un vantaggio a vita da questo incarico", ha aggiunto Conte.