Anziana rapinata in casa a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 10 SET - Rapinata in casa a Firenze una donna di 80 anni. Ad agire due uomini, entrati dalla porta finestra del balcone lasciata aperta, che, così è stato ricostruito, hanno minacciato l'anziana puntandole un oggetto metallico alla testa e poi sono scappati portandosi via il borsellino della donna, con 150 euro. Tutto è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 17 in via Allori, alla periferia nord di Firenze. L'anziana è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti polizia e sanitari del 118.

La donna non avrebbe saputo indicare l'aspetto dei rapinatori, né precisare il tipo di oggetto che le sarebbe stato puntato contro la nuca. E' possibile che si trattasse di un coltello a serramanico, che è stato trovato dalla polizia sul balcone della casa, che si trova al primo piano di uno condominio, e sottoposto a sequestro. Al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona. La donna, sotto choc per quanto successo, ha ricevuto assistenza sul posto dal personale sanitario, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.