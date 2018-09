Minaccia bimbi al parco, denunciata

(ANSA) - FIRENZE, 8 SET - Infastidita dagli schiamazzi di alcuni bambini, che ieri intorno alle 21,30 si trovavano in un giardino pubblico a Firenze, li ha minacciati che se avessero continuato avrebbe preso la sua pistola e avrebbe sparato a tutti, poi, sempre per farli andare via, ha chiamato la polizia segnalando una presunta rissa. La donna, ex guardia giurata di 54 anni, è stata denunciata per minacce gravi e procurato allarme. La pistola, una calibro 38 regolarmente detenuta, è stata sottoposta a sequestro cautelativo. Secondo quanto ricostruito, la 54enne, nella speranza di porre fine agli schiamazzi, ha chiamato il 113 dicendo che nei giardini era in corso una rissa. Sul posto sono giunte tre volanti. Al loro arrivo però gli agenti hanno trovato solo alcuni adolescenti e dei bimbi con le mamme. Nel parco c'era anche la donna, che si è giustificata dicendo che i partecipanti alla rissa erano fuggiti. Le mamme hanno però smentito la versione e raccontato che poco prima la donna aveva minacciato di sparare ai loro figli.