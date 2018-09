Furti a Firenze,ladri acrobati in azione

(ANSA) - FIRENZE, 8 SET - Ladri acrobati, in grado di scalare anche condomini di otto piani o di calarsi dai tetti per introdursi nelle abitazioni, in azione a Firenze. Secondo quanto reso noto dalla questura, "nei mesi scorsi sono stati registrati diversi furti in appartamento messi a segno di notte, anche ai piani alti, approfittando delle finestre lasciate aperte". I quartieri più colpiti, secondo i dati in possesso della polizia, sono quelli periferici. "Non sono mancati gli arresti da parte della polizia che nelle ultime tre settimane del mese d'agosto ha sorpreso all'opera 15 persone", uomini di età compresa tra i 24 e i 49 anni, di nazionalità georgiana, romena e albanese. Tra questi, tutti arrestati, otto erano entrati nelle abitazioni passando proprio da finestre lasciate aperte.