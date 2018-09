Fiamme in casa a Piombino

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 8 SET - Paura per un incendio sviluppatosi in appartamento di una palazzina a Piombino (Livorno), per fortuna come confermano dal 118 senza conseguenze per le persone. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 6.40, con una squadra del distaccamento di Piombino, in località Ponte caselli, alla periferia della città.

Le fiamme, subito domate dai vigili, hanno interessato la camera da letto di un appartamento al primo piano della palazzina, edificio in gestione a Casalp, la società partecipata dai Comuni della provincia di Livorno che ha in carico il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica.