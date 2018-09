Turismo, tornano i Living Lab

A settembre tornano gli incontri Living Lab nei tre territori pilota per la Toscana, Monte Amiata, Garfagnana e Lunigiana, scelti per mettere in campo servizi innovativi per il potenziamento dell'offerta turistica con ViviMed, progetto del Programma europeo Interreg marittimo Italia-Francia 2014-2020.

Il percorso si avvia alla conclusione in Toscana e anche in Francia dove dalla scorsa primavera sono stati coinvolti decine di operatori appartenenti all'intera filiera turistica. In Toscana, in particolare, il progetto si avvia all'ultima fase del coaching e della presentazione dei risultati.

Il calendario dei Living Lab prevede incontri il 21 settembre ad Arcidosso (Grosseto), il 28 settembre a Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e il 12 ottobre a Pontremoli (Massa Carrara).

ViviMed da' invece il suo secondo appuntamento agli operatori del Parco del Beigua in Liguria il 27 settembre a Campo Ligure. A breve online anche i calendari per i territori pilota della Corsica (Balagne e Corsica Orientale) e della Sardegna (Barbagia, Montiferru, Ogliastra). Tutti gli aggiornamenti sulla pagina facebook @progettoViviMed.