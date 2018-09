Innovazione, censimento buone pratiche

Censimento delle buone pratiche di imprenditoria innovativa con Prometea, progetto del Programma europeo Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020. In particolare è stata realizzata una pubblicazione che descrive le risultanze dell'indagine sul campo dello studio delle imprese agricole multifunzionali di tipo agrituristico, nello specifico in Sardegna.

Una particolare attenzione, si spiega, è stata posta sugli aspetti organizzativi soffermandosi in particolar modo sulla combinazione di attività diverse all'interno dell'impresa, sulle relazioni e rapporti in cui si inseriscono le aziende, sui prodotti che realizzano, e su come concepiscono i concetti di qualità e innovazione.