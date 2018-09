Museo Opera Duomo 8/9 gratis fiorentini

(ANSA) - FIRENZE, 6 SET - Sabato 8 settembre 2018, in occasione dei festeggiamenti per la fondazione dell'Opera di Santa Maria del Fiore, avvenuta nel 1296, il Museo dell'Opera del Duomo a Firenze sarà a ingresso gratuito per i fiorentini. L'iniziativa si aggiunge a quella già annunciata del concerto aperto al pubblico gratuitamente che si terrà nella Cattedrale di Firenze, sempre sabato, dalle ore 21.15. Si tratta del concerto che chiude la XXII rassegna di musica sacra dell'Opera O Flos Colende, San Filippo Neri e la musica per il popolo, eseguito dal gruppo vocale-strumentale Concerto Romano guidato dal suo fondatore, il direttore compositore musicologo Alessandro Quarta. Lo stesso concerto sarà replicato domenica, sempre alle 21.15 e, sempre ad ingresso gratuito, presso la Collegiata di Sant'Andrea a Empoli (Firenze), appuntamento che segna l'inizio della I edizione della rassegna 'Musica in periferia', diretta come per O Flos Colende dal maestro Gabriele Giacomelli, entrambe promosse dall'Opera di Santa Maria del Fiore.